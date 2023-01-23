У Туреччині перенесуть дату президентських виборів: названо причину

Вибори у Туреччині відбудуться у травні.

Президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня.

Про це заявив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган в ефірі телеканалу TRT.

"Вибори відбудуться 14 травня", — сказав він у ході зустрічі з молоддю у провінції Бурса.

Раніше вибори були заплановані на 18 червня, але Ердоган неодноразово заявляв, що голосування може відбутися раніше.

Вибори у червні збігатимуться з високим туристичним сезоном, через що їх краще перенести.

Передвиборчі опитування показують, що боротьба як на президентських, так і парламентських виборах буде гарячою.

Тим часом багато західних ЗМІ називають майбутні вибори найбільшим випробуванням для Ердогана за останні 20 років.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський 20 січня 2023 року провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн говорили про війну.

Також президент Туреччини обговорив із кремлівським диктатором Володимиром Путіним низку питань, у тому числі обмін полоненими з Україною.

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