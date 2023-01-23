У Туреччині перенесуть дату президентських виборів: названо причину

Вибори у Туреччині відбудуться у травні.
Президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня.
Про це заявив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган в ефірі телеканалу TRT.
"Вибори відбудуться 14 травня", — сказав він у ході зустрічі з молоддю у провінції Бурса.
Раніше вибори були заплановані на 18 червня, але Ердоган неодноразово заявляв, що голосування може відбутися раніше.
Вибори у червні збігатимуться з високим туристичним сезоном, через що їх краще перенести.
Передвиборчі опитування показують, що боротьба як на президентських, так і парламентських виборах буде гарячою.
Тим часом багато західних ЗМІ називають майбутні вибори найбільшим випробуванням для Ердогана за останні 20 років.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський 20 січня 2023 року провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн говорили про війну.
Також президент Туреччини обговорив із кремлівським диктатором Володимиром Путіним низку питань, у тому числі обмін полоненими з Україною.
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