Нема ресурсу: політолог – про ризики масштабної мобілізації в РФ

Росія програє ресурсне змагання у війні проти України. Тому мобілізація в РФ – неминуча. Путінський режим просто закидуватиме на фронт "гарматне м'ясо".

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, інформує FREEДОМ.

"У Росії проблеми з ресурсами, і Росія програє ресурсне змагання в контексті війни проти України, тому що все-таки потенціал колективного Заходу набагато більший. Там своїх проблем вистачає, але все-таки технологічно ресурсний потенціал набагато більший, ніж у Росії. І що робить Росія? Так, брак є ресурсу, тому вони намагаються компенсувати живою силою, тим паче, що є і великі втрати на фронті", — зазначив Фесенко.

Також читайте Чи дійсно РФ може мобілізувати до війська 20 млн людей: пояснення експерта

Політолог нагадав, що населення Росії десь утричі більше, ніж України, тому мобілізаційний потенціал теж більший.

"За різними оцінками, це до 7 млн осіб, тих, кого вони можуть поставити під рушницю. І вони намагаються чисельністю задавити, це зараз помітно по боях на Донбасі, зокрема, в Соледарі, під Бахмутом. Ці фронтальні атаки, “м’ясом”, як вони самі кажуть", — сказав експерт.

Тим не менш, на думку Фесенка, до масштабної мобілізації не готова російська армія та організаційно-адміністративна система. Адже навіть під час першої хвилі мобілізації, коли було призвано 300 тисяч осіб, РФ зіткнулася з великими організаційними проблемами.

"Вибачте за подробиці, підштанців не вистачає. І зараз, до речі, завозять умундирування, замовлення розмістили у В’єтнамі, деяких інших країнах, завозять такі ж ресурси мало не з Північної Кореї. Тому на мільйон новобранців, тим більше на два мільйони, у них ресурсу зараз немає, до цього ще треба підготуватися", — вважає політолог.

Також внаслідок масштабної мобілізації всередині Росії зросте соціальна напруга. А саме цього боїться Кремль.

"На кремлівських ресурсах пишуть, що є ризики нових міграційних настроїв. Тому вони намагаються закривати кордон, поки вибірково, але вже це відбувається. І побоювання, що росіяни не захочуть воювати, це викличе напругу, а можливо, і панічний настрій у Росії. Тож Путін маневруватиме. Найімовірніше, вони поступово збільшуватимуть мобілізацію, перевіряючи, тестуючи стан російського суспільства, і робитимуть це в закритому режимі, не будуть офіційно оголошувати про початок великої хвилі мобілізації, а розширюватимуть її масштаби де-факто насамперед у тих регіонах, де менше конфліктного потенціалу", — підсумував Фесенко.