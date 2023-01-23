Нет ресурса: политолог – о рисках масштабной мобилизации в РФ

Россия проигрывает ресурсное состязание в войне против Украины. Поэтому мобилизация в РФ – неизбежна. Путинский режим будет просто забрасывать на фронт "пушечное мясо".

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, передает FREEДОМ.

"У России проблемы с ресурсами, и Россия проигрывает ресурсное соревнование в контексте войны против Украины, потому что все-таки потенциал коллективного Запада гораздо больше. Там своих проблем хватает, но все-таки технологически ресурсный потенциал гораздо больше, чем у России. И что делает Россия? Да, недостаток ресурса есть , поэтому они пытаются компенсировать живой силой, тем более что есть и большие потери на фронте", — отметил Фесенко.

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Политолог напомнил, что население России где-то втрое больше Украины, поэтому мобилизационный потенциал тоже больше.

"По разным оценкам, это до 7 млн человек, тех, кого они могут поставить под ружье. И они пытаются численностью задавить, это сейчас заметно по боям на Донбассе, в частности, в Соледаре, под Бахмутом. Эти фронтальные атаки, "мясом", как они сами говорят", — сказал эксперт.

Тем не менее, по мнению Фесенко, к масштабной мобилизации не готовы российская армия и организационно-административная система. Ведь даже во время первой волны мобилизации, когда было призвано 300 тысяч человек, РФ столкнулась с большими организационными проблемами.

"Извините за подробности, штанов не хватает. И сейчас, кстати, завозят обмундирование, заказы разместили во Вьетнаме, некоторых других странах, завозят такие же ресурсы чуть ли не из Северной Кореи. Поэтому на миллион новобранцев, тем более на два миллиона, у них ресурса сейчас нет, к этому еще предстоит подготовиться", — считает политолог.

Также вследствие масштабной мобилизации внутри России возрастет социальное напряжение. Именно этого боится Кремль.

"На кремлевских ресурсах пишут, что есть риски новых миграционных настроений. Поэтому они пытаются закрывать границу пока избирательно, но уже это происходит. И опасения, что россияне не захотят воевать, это вызовет напряжение, а возможно, и паническое настроение в России. Поэтому Путин будет маневрировать, скорее всего, они будут постепенно увеличивать мобилизацию, проверяя, тестируя состояние российского общества, и будут делать это в закрытом режиме, не будут официально объявлять о начале большой волны мобилизации, а расширять ее масштабы де-факто прежде всего в тех регионах, где меньше конфликтного потенциала", — подытожил Фесенко.