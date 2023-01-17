Действительно ли РФ может мобилизовать в армию 20 млн человек: объяснение эксперта

Оккупанты могут привлечь по меньшей мере до двух миллионов человек. А цифра в 20 млн является нереальной.

Распространенные некоторыми СМИ цифры, что Россия может мобилизовать до 20 млн человек, абсолютно нереальны.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV.

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По его словам, исходя из общего человеческого потенциала Российской Федерации, оккупанты могут привлечь по меньшей мере до двух миллионов человек.

"Это будет объективная цифра, несмотря на такие хрестоматийные показатели, как они заявляют, до 20 миллионов. Это нереально, конечно", – считает Грабский.

Эксперт призывает не "демонизировать" мобилизационные возможности РФ и указывает на разрушительные последствия мобилизации для самой страны-агрессора.

"В результате частичной мобилизации и вообще того, что произошло в России в течение последнего года, они потеряли фактически до миллиона, а то и больше рабочих рук, потому что эти рабочие руки были призваны в армию и рабочие мозги сбежали из России. А это уже непоправимая потеря для российской экономики", – сказал он.

Также Грабский отметил, что мобилизованных необходимо снабжать всем необходимым, перевозить и ремонтировать для них технику и вооружение. А Россия в этих вопросах может надеяться исключительно на себя, в то же время ее ресурсы ограничены.

Мобилизация в РФ

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

1 ноября российский диктатор заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Военный комиссар подмосковных городов проговорился, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

По информации издания The Times, Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели. В издании пишут, что Кремль планирует набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мобилизация в России действительно сработала. Сейчас россияне готовят на полигонах около 200 тыс. новых солдат.