Нидерланды передадут Украине систему Patriot: "Мы присоединились"

Рютте уже обсудил все с Шольцом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство присоединится к американо-германской инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot.

Об этом Рютте сказал во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Rfi.Fr.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому", – сказал премьер Нидерландов американскому лидеру в Белом доме.

Также читайте Украинские военные в ближайшее время приступят к тренировкам на ЗРК Patriot в США - CNN

Рютте добавил, что утром 17 января уже обсудил этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, что перед визитом в США премьер-министр Нидерландов обсудил вопрос усиления украинской ПВО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Patriot для Украины

В конце декабря 2022 года Байден объявил о долгожданном для Украины решении о передаче ей ЗРК Patriot для защиты от российских ракет. Это произошло в рамках очередного пакета военной помощи США.

Уже в начале января Байден побеседовал со Шольцом, после чего немецкий канцлер заявил, что страна присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсировал, что системы Patriot подготовят к эксплуатации в Украине менее чем за полгода.

Больше танков и ПВО: Европейские государства пошли против России

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber