Нідерланди передадуть Україні систему Patriot: "Ми приєдналися"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава приєднається до американсько-німецької ініціативи щодо передавання Україні ЗРК Patriot.

Про це Рютте сказав під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, повідомляє Rfi.Fr.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проєкту Patriot, системи протиповітряної оборони. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", – сказав прем’єр Нідерландів американському лідеру в Білому домі.

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Рютте додав, що вранці 17 січня вже обговорив це питання з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, що перед своїм візитом до США прем’єр-міністр Нідерландів обговорив питання посилення української ППО із президентом України Володимиром Зеленським.

Patriot для України

Наприкінці грудня 2022 року Байден оголосив про довгоочікуване для України рішення про передавання їй ЗРК Patriot для захисту від російських ракет. Це відбулося в межах чергового пакета військової допомоги від США.

Вже на початку січня Байден порозмовляв із Шольцом, після чого німецький канцлер заявив, що країна приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї Patriot.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба анонсував, що системи Patriot підготують до експлуатації в Україні менш ніж за пів року.

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