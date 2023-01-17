К Земле летит стометровый астероид: в NASA рассказали подробности

Asteroid 2023 AQ пройдет всего в 4,1 млн км от нашей планеты, что согласно квалификации NASA, считается потенциальной угрозой для Земли.

К Земле летит стометровый астероид Asteroid 2023 AQ. Его скорость — безумная составляет 89 857 км/ч. Этот астероид пройдет всего в 4,1 млн км от нас, что согласно квалификации NASA, считается потенциальной угрозой для Земли.

Об этом говорится в заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Исследователи отмечают, Asteroid 2023 AQ имеет диаметр около 100 метров и является потенциально опасным для Земли. Считается, что падение такого объекта может привести к большим разрушениям.

В NASA также сообщили, что астероид должен пролететь мимо нашей планеты 17 января вечером на расстоянии 4,1 млн км, что более чем в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Согласно классификации управления, приближение такого объекта на расстояние менее 8 млн км делает его потенциально опасным.

Исследователи также отметили угрожающую скорость астероида: за последние месяцы еще ни одно подобное космическое тело не пролетало мимо Земли со скоростью почти в 90 тысяч км/ч. То есть Asteroid 2023 AQ можно считать одним из самых быстрых.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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