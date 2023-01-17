До Землі летить стометровий астероїд: у NASA розповіли подробиці

Asteroid 2023 AQ пройде всього за 4,1 млн км від нашої планети, що, згідно з кваліфікацією NASA, вважається потенційною загрозою для Землі.

До Землі летить стометровий астероїд Asteroid 2023 AQ. Його швидкість - шалена, вона становить 89 857 км/год. Цей астероїд пройде всього за 4,1 млн км від нас, що, згідно з кваліфікацією NASA, вважається потенційною загрозою для Землі.

Про це йдеться в заяві Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США.

Дослідники зазначають, що Asteroid 2023 AQ має діаметр близько 100 метрів і є потенційно небезпечним для Землі. Вважається, що падіння такого об'єкта може призвести до великих руйнувань.

У NASA також повідомили, що астероїд повинен пролетіти повз нашу планету 17 січня ввечері на відстані 4,1 млн км, що більш ніж удесятеро перевищує відстань від Землі до Місяця.

Згідно з класифікацією управління, наближення такого об'єкта на відстань менше 8 млн км робить його потенційно небезпечним.

Дослідники також зазначили загрозливу швидкість астероїда: за останні місяці ще жодне схоже космічне тіло не пролітало повз Землю зі швидкістю майже в 90 тисяч км/год. Тобто Asteroid 2023 AQ можна вважати одним із найшвидших.

Нагадаємо, цього року агентство NASA підтвердило, що спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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