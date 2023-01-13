Кремль готує закриття кордонів, бо на кону вся Росія - Данілов

Закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян не такі добрі справи на фронті, зазначив секретар РНБО.

Диктаторський режим Путіна піде на закриття кордонів Росії.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю NV.

За словами Данілова, закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян не такі добрі справи на фронті.

"Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років, як було раніше. Це ще раз каже про те, що в них не такі добрі справи на фронті. Але те, що сучасний Гітлер - Путін, поставив у цій війні на кін усю Росію, ми добре це бачимо", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти у перших місяцях 2023 року планують провести нову мобілізацію, щоб поповнити поточні втрати на фронті.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двомільйонну армію.

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