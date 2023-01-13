В Угорщині відмовилися надати транзит для постачання зброї Україні

В Орбана кажуть, що втручання "хоча б однієї країни НАТО" "може стати початком Третьої світової війни".

Угорщина не дозволить транзит своєю територією зброї для постачання до України.

Про це заявив керівник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Ґергей Ґуяш, пише Hirado.hu.

В Орбана пояснили це "занепокоєнням" за 100 тисяч етнічних угорців на Закарпатті. Він наголосив, що мета уряду – "захистити Закарпаття від війни якомога довше".

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За його словами, кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко він хоче зайти у підтримці України, але втручання "хоча б однієї країни НАТО" "може стати початком Третьої світової війни".

До словами, угорський уряд Орбана роками займав відверто проросійську позицію та виступав проти України в низці питань. Зокрема, перешкоджав застосуванню антиросійських санкцій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що велика частина Європи вже воює, тому що надсилає Україні гроші та зброю або навчає українських солдатів.

Крім того, у різдвяній промові Віктор Орбан заявив, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито зробила виразною війна РФ проти України, Захід почав нову "холодну війну". На думку політика, Угорщина у цій війні має стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль регіонального лідера.

Наприкінці грудня 2022 року Орбан зробив ще одну скандальну заяву про те, що війна Росії проти України триватиме до того часу, допоки США допомагатимуть Києву. Угорський прем’єр виступає за переговори України з державою-агресоркою.

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