В Венгрии отказались предоставить транзит для поставки оружия Украине

В Орбана говорят, что вмешательство "хотя бы одной страны НАТО" "может стать началом Третьей мировой войны".

Венгрия не позволит транзит по своей территории оружия для поставки в Украину.

Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет Hirado.hu.

У Орбана объяснили это "беспокойством" за 100 тысяч этнических венгров на Закарпатье. Он подчеркнул, что цель правительства — "защитить Закарпатье от войны как можно дольше".

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По его словам, каждое правительство само решает, насколько далеко оно хочет зайти в поддержку Украины, но вмешательство "хотя бы одной страны НАТО" "может стать началом Третьей мировой войны".

К словам, венгерское правительство Орбана годами занимало откровенно пророссийскую позицию и выступало против Украины в ряде вопросов. В частности, препятствовала применению антироссийских санкций.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что большая часть Европы уже воюет, потому что посылает Украине деньги и оружие или учит украинских солдат.

Кроме того, в рождественской речи Виктор Орбан заявил, что из-за кризиса западноцентрического порядка, который якобы сделала выразительной война РФ против Украины, Запад начал новую "холодную войну". По мнению политика, Венгрия в этой войне должна стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

В конце декабря 2022 года Орбан сделал еще одно скандальное заявление о том, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать Киеву. Венгерский премьер выступает за переговоры Украины с государством-агрессором.

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