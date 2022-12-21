Орбан обвинил Европу во вмешательстве в войну в Украине

Венгерский премьер-министр считает, что исход войны, развязанной Кремлем, не влияет на безопасность Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что большая часть Европы уже воюет, потому что посылает Украине деньги и оружие или учит украинских солдат.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 21 декабря, передает novinky.cz.

По словам Орбана, с этой точки зрения Венгрия не находится в состоянии войны, поскольку только оказывает гуманитарную помощь Украине.

"Мы выступаем за прекращение огня и немедленное начало мирных переговоров", — сказал глава венгерского правительства.

Орбан отверг мнение о том, что украинцы также воюют за Венгрию.

“Украинцы борются и надо сказать очень героически, за свою страну. Безопасность Венгрии обеспечивается членством НАТО. С этой точки зрения, результат войны не влияет на безопасность Венгрии”, – заявил он.

Премьер-министр Венгрии также назвал общую финансовую помощь Украине от Евросоюза неправильным решением.

"Хорошим решением было бы, если бы каждый вносил в Украину из своего государственного бюджета", — добавил Орбан.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр заявил, что хотя Будапешт заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, но на самом деле он не против финансовой поддержки для нашей страны – другим способом.

Читайте также: