Орбан звинуватив Європу у втручанні у війну в Україні

Угорський прем’єр-міністр вважає, що результат війни, яку розв’язав Кремль, не впливає на безпеку Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що велика частина Європи уже воює, тому що надсилає Україні гроші та зброю або навчає українських солдатів.

Про це він заявив на пресконференції в середу, 21 грудня, передає novinky.cz.

За словами Орбана, з цієї точки зору Угорщина не перебуває у стані війни, оскільки лише надає гуманітарну допомогу Україні.

"Ми виступаємо за припинення вогню і негайний початок мирних переговорів", - сказав очільник угорського уряду.

Орбан відкинув думку про те, що українці також воюють за Угорщину.

“Українці борються, і треба сказати дуже героїчно, за свою країну. Безпека Угорщини забезпечується членством в НАТО. З цієї точки зору результат війни не впливає на безпеку Угорщини”, – заявив він.

Прем'єр-міністр Угорщини також назвав спільну фінансову допомогу Україні від Євросоюзу неправильним рішенням.

"Хорошим рішенням було б, якби кожен робив внесок в Україну зі свого державного бюджету", - додав Орбан.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр заявив, що хоча Будапешт заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, але насправді він не проти фінансової підтримки для нашої країни - в інший спосіб.

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