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Пропагандисти найвищих санів РПЦ, які співпрацюють з Кремлем - ГУР

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Пропагандисти найвищих санів РПЦ, які співпрацюють з Кремлем - ГУР

Twitter: Euromaidan Press

РПЦ - повноцінна пропагандистська структура для просування наративів Москви.

Список представників РПЦ, які співпрацюють з Кремлем і підтримують політику путіна Головне управління розвідки МО України надало навесні 2022 року.

Центр протидії дезінформації зробив підбірку пропагандистів найвищих санів РПЦ на чолі з патріархом Кирилом.

Слідом за роспропагандою, служителі РПЦ виправдовують дії країни-агресорки, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

Очолює список пропагандистів від церкви російський патріарх РПЦ Кирило, який виправдав напад Росії на Україну.

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Додамо, що Кирило пообіцяв всі мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували священика при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ Михайла Васильєва. Він активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися", щоб відправляти воювати свої дітей.

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Дата публікації
Перегляди
298
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