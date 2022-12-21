Пропагандисти найвищих санів РПЦ, які співпрацюють з Кремлем - ГУР

Список представників РПЦ, які співпрацюють з Кремлем і підтримують політику путіна Головне управління розвідки МО України надало навесні 2022 року.

Центр протидії дезінформації зробив підбірку пропагандистів найвищих санів РПЦ на чолі з патріархом Кирилом.

Слідом за роспропагандою, служителі РПЦ виправдовують дії країни-агресорки, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

Очолює список пропагандистів від церкви російський патріарх РПЦ Кирило, який виправдав напад Росії на Україну.

Додамо, що Кирило пообіцяв всі мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували священика при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ Михайла Васильєва. Він активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися", щоб відправляти воювати свої дітей.

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