Росія планує створити двомільйонну армію - ГУР 

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.

Про це інформують в ГУР Міноборони України.

Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють до зони ведення бойових дій в Україні. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

В Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів. За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Нова хвиля мобілізації, яку можуть оголосити в Росії вже 15 січня, не завадить Силам оборони проводити наступальні операції на передовій. Про це 10 січня у коментарі "Суспільному" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

З його слів, військово-політичне керівництво РФ 15 січня може оголосити нову хвилю мобілізації.

За рахунок покликаних до лав армії громадян, як стверджує Черняк, Кремль хоче здійснити масштабний наступ для окупації нових українських територій. Незважаючи на плани подальшого захоплення регіонів, російські окупанти займаються зведенням фортифікаційних споруд на тих напрямках, де вони, теоретично, повинні вести штурмові дії.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії повним ходом відбувається підготовка до нової мобілізації, і ФСБ видала наказ про заборону перетину кордону громадянам, що мають борги.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що для РФ – не проблема мобілізувати 500 тисяч людей, а то й кілька мільйонів. Однак для забезпечення такої кількості бійців забракне техніки, зброї та навіть набоїв. Не виключено, що мобілізованих кинуть у бій просто з палицями чи гвинтівками Мосіна.

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