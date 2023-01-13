Частина Хмельниччини залишилася без світла: що відомо

На лініях сталися аварії.
У п'ятницю, 13 січня, значна частина Хмельницької області незаплановано опинилася без світла. Вночі та під ранок відбулись пошкодження повітряних ліній 10/0,4 кВ.
Про це повідомили у "Хмельницькобленерго".
Наголошується, що причинами аварій на лініях стали ожеледь на дротах падіння гілок та дерев. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Втім, погодні умови не поліпшуються та ускладнюють проведення робіт.
"В зв’язку із значною кількістю відключень можливі похибки дотримання графіка погодинних відключень. Будь ласка, поставтеся із розумінням до ситуації", - наголошують у компанії.
До слова, світло на Хмельниччині вимикають у дві черги - за графіком погодинних відключень. Його можна переглянути тут.
Нагадаємо, 13 січня в Дніпропетровській області будуть застосовувати екстрені відключення електроенергії. Наразі графіки стабілізаційних вимкнень, які були складені раніше, не діють.
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