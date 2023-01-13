Гори замело снігом і вдарив мороз: атмосферні фото з Піп Іван

У п'ятницю, 13 січня, в українських Карпатах зимно. На горі Піп Іван лежить сніг, а температура повітря опустилася до -7 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зимового ранку на високогір'ї сонячна, але трохи вітряна погода.

"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний, 4-5 м/с. Температура навколишнього середовища -7°С", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 13-14 січня. На Маланки та Василя потепліє.

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