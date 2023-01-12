Погода на Маланки та Василя: синоптикиня дала прогноз на 13-14 січня

Діденко попередила, що в Україні найближчими днями очікується потепління.
Відома українська синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 13-14 січня.
Про це вона написала у Facebook.
За словами Діденко, у ці дні в Україні господарюватиме так звана "європейська" зима.
"Опадів практично катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху", – зазначила синоптикиня.
Діденко попередила, що в Україні найближчими днями очікується потепління.
Найближчими ночами ще буде мінусова температура, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі "плюси".
Завтра-післязавтра очікується вдень – від 1° морозу до 3° тепла, на північному сході – до 3° морозу, в західних областях – 3-8° тепла.
"Ожеледиця залишається, акуратно обходьте слизькі ділянки", – зазначила Діденко.
Погода у Києві
"У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14-го січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять. Слизькі дороги, тротуари, а через потепління побільшає проталин і калюж", – сказала синоптикиня.
13-14 січня у нічні години передбачається 3-6 градусів морозі, у денні в столиці буде близько нуля.
За її словами, пік потепління у Києві буде на Водохреще, 19 січня. Наступне похолодання, орієнтовно настане з 23-24 січня.
Раніше повідомлялося, що до України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки.
Читайте також: