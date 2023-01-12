Погода на Маланки та Василя: синоптикиня дала прогноз на 13-14 січня

Діденко попередила, що в Україні найближчими днями очікується потепління.

Відома українська синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 13-14 січня.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Діденко, у ці дні в Україні господарюватиме так звана "європейська" зима.

"Опадів практично катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху", – зазначила синоптикиня.

Діденко попередила, що в Україні найближчими днями очікується потепління.

Найближчими ночами ще буде мінусова температура, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі "плюси".

Завтра-післязавтра очікується вдень – від 1° морозу до 3° тепла, на північному сході – до 3° морозу, в західних областях – 3-8° тепла.

"Ожеледиця залишається, акуратно обходьте слизькі ділянки", – зазначила Діденко.

Погода у Києві

"У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14-го січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять. Слизькі дороги, тротуари, а через потепління побільшає проталин і калюж", – сказала синоптикиня.

13-14 січня у нічні години передбачається 3-6 градусів морозі, у денні в столиці буде близько нуля.

За її словами, пік потепління у Києві буде на Водохреще, 19 січня. Наступне похолодання, орієнтовно настане з 23-24 січня.

Раніше повідомлялося, що до України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки.

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