Гороскоп на 2023 рік для Скорпіонів за картами Таро

Існує легенда, що у Стародавньому Єгипті був храм, у якому було 22 кімнати, а на стінах кімнат були зображені символічні картини, на основі яких потім виникли великі аркани Таро. Цікаво, що існує зараз Таро єгипетської тематики і вона є популярним, хоча не вважається класичним.

Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж можливо чекає на Скорпіонів у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Скорпіонів «Сила»

Ця карта Таро свідчить про мужність. Тому у стосунках та любові вам потрібно бути хоробрими та впевненими у собі. У коханні потрібно потурбуватися про баланс внутрішнього і зовнішнього, сили та слабкості. У 2023 році Скорпіонам потрібно працювати над впевненістю у собі та впевненістю у партнері. Нарощуйте свою внутрішню силу, щоб рухатися далі у стосунках.

У сфері кохання вам потрібно подолати свої комплекси, слабкість. Не намагайтеся будувати стосунки з неадекватними та боягузливими партнерами. Якщо ви думаєте, що ви їх перевиховаєте, то цього не станеться, це будуть лише марні надії та ілюзії.

У стосунках будьте наполегливими та боріться за своє щастя. Сміливо рухайтеся вперед.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Скорпіонів «Двійка мечів»

На роботі ви можете опинитися у патовій ситуації. Тому будьте готові робити важкі вибори. Можлива така ситуація, що ви зависнете посередині заперечення. Також ви можете отримати приховану інформацію для прийняття важливого рішення у сфері роботи і кар'єри.

За точно вам не допоможе у сфері роботи та кар'єри у 2023 році - це нерішучість та тривога. Шукайте чимало інформації, щоб зробити правильний вибір. Рухатися в обраному напрямку вам допоможе розкриття правди.

Також, щоб зрозуміти, що робити далі, вам потрібно скинути полуду з очей. Ви здатні себе захистити і тверезо подивитися на речі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Скорпіонів «Сонце»

Це дуже позитивна карта. Вона свідчить про щастя та успіх. Тому 2023 рік у сфері фінансів для Скорпіонів ознаменується сонячними зрушеннями. Не втрачайте оптимізм та життєву силу, коли ви будете намагатися накопичувати фінанси у 2023 році. Будьте впевнені у собі та своїх силах й у вас все вдасться. Шукайте правди, щоб зрозуміти більше про ті можливості, які відкриваються перед Скорпіонами у 2023 році.

Єдине, що може вам зашкодити у здобутті коштів - це заблоковане бажання щастя, надмірний ентузіазм, песимізм. До того ж не варто мати нереалістичні очікування, щоб потім не розчаруватися чи сильно обпектися. Також не потрібно бути дуже зарозумілим, щоб це теж не сприятиме вашому росту. Шукайте серединний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік