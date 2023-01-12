Викрадення Росією українських дітей має геноцидний умисел - Резніков

Тисячі українських дітей депортовані, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій, зазначив міністр оборони.

Викрадення Росією українських дітей має геноцидний умисел.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Тwitter.

"Тисячі українських дітей депортовані, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій. Російська державна політика, в тому числі про усиновлення, містить геноцидний умисел проти українців та нашого майбутнього", - написав він.

Як зазначає Міністерство оборони України, Резніков написав серію твітів про порушення окупантами правил та звичаїв ведення війни. Цього разу міністр розповів про серйозні порушення щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999 року).

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів, як РФ намагалася завербувати дітей для збору даних.

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