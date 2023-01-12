Режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження ЗСУ – Генштаб

Не досягнувши стратегічних цілей війни проти України 2022 року, Росія вирішила вести війну на виснаження.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив на брифінгу 12 січня.

"Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та Сил оборони в цілому, на зниження підтримки України країнами, що небайдужі до кривавих амбіцій Кремля", – розповів представник Генштабу.

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Він додав що найближчим часом окупанти намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької області, а після цього спробують активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.

"Для знищення критичної, насамперед енергетичної інфраструктури України, Кремль і надалі буде завдавати ракетно-авіаційні удари по об’єктах на всю глибину нашої держави", – попередив Громов.

За його словами, інтенсивність ворожих ударів залежатиме від спроможності ОПК Росії забезпечити війська засобами високоточного ураження великої та середньої дальності.

Росія в Україні, як і свого часу в Афганістані, не потягне війну на виснаження. В цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов. Адже країні-агресорці вже не вистачає боєприпасів, техніку перед боєм треба ремонтувати, а ракет виготовляється 50 штук на місяць. Це при тому, що один одна масова ракетна атака ворога складається зі70-80 ракет.

Нагадаємо, як попередив секретар РНБО Олексій Данілов, наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними.

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