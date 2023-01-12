Режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение ВСУ – Генштаб

Не достигнув стратегических целей войны против Украины в 2022 году, Россия решила вести войну на истощение.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге 12 января.

"В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны в целом, на снижение поддержки Украины странами, неравнодушными к кровавым амбициям Кремля", – рассказал представитель Генштаба.

Также читайте Дорогой победы в 2023 году: три наиболее вероятных сценария развития войны глазами Запада

Он добавил, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на админграницы Донецкой области, а после этого попытаются активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области.

"Для уничтожения критической, прежде всего энергетической инфраструктуры Украины, Кремль и дальше будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам на всю глубину нашего государства", – предупредил Громов.

По его словам, интенсивность вражеских ударов будет зависеть от возможности ОПК России обеспечить войска средствами высокоточного поражения большой и средней дальности.

Россия в Украине, как и в свое время в Афганистане, не потянет войну на истощение. В этом убежден военный эксперт Олег Жданов. Ведь стране-агрессору уже не хватает боеприпасов, технику перед боем нужно ремонтировать, а ракет производится 50 штук в месяц. Это при том, что одна одна массовая ракетная атака врага состоит из 70-80 ракет.

Напомним, как предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов, следующие два-три месяца войны будут очень важны и решающими.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.