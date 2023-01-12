"Следующие два-три месяца будут очень важными" — Данилов

По его словам, к битве готовятся обе стороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона 12 января.

"Следующие два-три месяца будут очень важны. Они будут решающими в этой битве", — подчеркнул Данилов.

По его словам, к битве готовится как Украина, так и армия страны-агрессорки РФ. Более того, считает сектор СНБО, Кремль может пойти в ва-банк. Русской верхушке крайне необходимо "порадовать" хоть какими-то "успехами" в войне, продолжающейся почти год.

Напомним, Данилов заявлял, что в РФ уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о каких-либо успехах за год войны в Украине. В Москве очень "любят даты".

Читайте также: