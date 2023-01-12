Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Наступні два-три місяці будуть дуже важливими", - Данілов

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1170
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Наступні два-три місяці будуть дуже важливими", - Данілов

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

За його словами, до битви готуються обидві сторони.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону 12 січня.

"Наступні два-три місяці будуть дуже важливими. Вони будуть вирішальними в цій битві", - наголосив Данілов.

За його словами, до битви готується як Україна, так і армія країни-агресорки РФ. Щобільше, вважає секртар РНБО, Кремль може піти у ва-банк. Російській верхівці вкрай необхідно "порадувати" бодай якимись "успіхами" у війні,що триває майже рік.

Нагадаємо, Данілов заявляв, що в РФ вже "готуються до певних подій", аби відзвітувати про бодай якісь успіхи за рік війни в Україні. В Москві дуже "люблять дати".

Читайте також: 

Мапа війни на 11 січня: ситуація у Соледарі і Бахмуті – мінлива

Мапа війни на 11 січня: ситуація у Соледарі і Бахмуті – мінлива

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1170
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація