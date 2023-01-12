Данілов про річницю початку війни: у Кремлі вже "готуються до певних подій"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчими місяцями Москва йтиме ва-банк. У Кремлі вже "готуються до певних подій", аби відзвітувати про бодай якісь успіхи за рік війни в Україні.

Про це з посиланням на заяву Данілова повідомляє РБК-Україна.

Він також зауважив, що в РФ дуже "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би (РФ - Ред.) хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

За словами Данілова, розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що російська армія, ймовірно, готує нову масовану атаку по Україні. Ворог може застосувати змішані практики - використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.

Читайте також: