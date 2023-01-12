Данілов про річницю початку війни: у Кремлі вже "готуються до певних подій"

У Москві полюбляють дати.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчими місяцями Москва йтиме ва-банк. У Кремлі вже "готуються до певних подій", аби відзвітувати про бодай якісь успіхи за рік війни в Україні.
Про це з посиланням на заяву Данілова повідомляє РБК-Україна.
Він також зауважив, що в РФ дуже "люблять дати".
"24 лютого буде один із періодів, коли їм би (РФ - Ред.) хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.
За словами Данілова, розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.
Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що російська армія, ймовірно, готує нову масовану атаку по Україні. Ворог може застосувати змішані практики - використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.
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