Гороскоп на 2023 год для Скорпионов по картам Таро

Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором находились 22 комнаты, а на стенах комнат были изображены символические картины, на основе которых затем возникли большие арканы Таро. Интересно, что существует сейчас Таро египетской тематики и она популярна, хотя не считается классической.

Предлагаем вам узнать больше о том, что же возможно ожидает Скорпионов в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 для Скорпионов «Сила»

Эта карта Таро свидетельствует о мужестве. Поэтому в отношениях и любви вам нужно быть храбрыми и уверенными в себе. В любви нужно позаботиться о балансе внутреннего и внешнего, силе и слабости. В 2023 году Скорпионам нужно работать над уверенностью в себе и уверенностью в партнере. Наращивайте свою внутреннюю силу, чтобы двигаться дальше в отношениях.

В сфере любви вам нужно преодолеть свои комплексы, слабость. Не пытайтесь строить отношения с неадекватными и трусливыми партнерами. Если вы думаете, что вы их перевоспитаете, то этого не произойдет, это будут пустые надежды и иллюзии.

В отношениях будьте настойчивы и боритесь за свое счастье. Смело двигайтесь вперед.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 для Скорпионов «Двойка мечей»

На работе вы можете оказаться в патовой ситуации. Поэтому будьте готовы делать трудные выборы. Возможна такая ситуация, что вы зависнете посреди отрицания. Вы также можете получить скрытую информацию для принятия важного решения в сфере работы и карьеры.

За точно вам не поможет в сфере работы и карьеры в 2023 году – это нерешительность и тревога. Ищите много информации, чтобы сделать правильный выбор. Двигаться в выбранном направлении вам поможет раскрытие правды.

Также, чтобы понять, что делать дальше, вам нужно сбросить полу с глаз. Вы способны себя защитить и трезво взглянуть на вещи.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 для Скорпионов «Солнце»

Это очень положительная карта. Она свидетельствует о счастье и успехе. Поэтому 2023 в сфере финансов для Скорпионов ознаменуется солнечными сдвигами. Не теряйте оптимизм и жизненную силу, когда вы пытаетесь накапливать финансы в 2023 году. Будьте уверены в себе и своих силах, и у вас все удастся. Ищите правды, чтобы понять больше о возможностях, которые открываются перед Скорпионами в 2023 году.

Единственное, что может повредить вам в получении средств — это заблокированное желание счастья, чрезмерный энтузиазм, пессимизм. К тому же, не стоит иметь нереалистичные ожидания, чтобы потом не разочароваться или сильно обжечься. Также не нужно быть очень высокомерным, чтобы это тоже не будет способствовать вашему росту. Ищите срединный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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