Погода на Маланки и Василия: синоптик дала прогноз на 13-14 января

Диденко предупредила, что в Украине в ближайшие дни ожидается потепление.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 13-14 января.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, в эти дни в Украине будет хозяйничать так называемая "европейская" зима.

"Осадков практически нет, однако влажность повышена, поэтому будут зависать туманы. Из-за них порой тяжелее дышать, особенно горожанам, где воздух грязнее, а также туманы низкой видимостью делают дороги сложнее для авторуха", — отметила синоптикиня.

Диденко предупредила, что в Украине в ближайшие дни ожидается потепление.

В ближайшие ночи еще будет минусовая температура, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы".

Завтра-после завтра ожидается днем – от 1° мороза до 3° тепла, на северо-востоке – до 3° мороза, в западных областях – 3-8° тепла.

"Голедица остается, аккуратно обходите скользкие участки", — отметила Диденко.

Погода в Киеве

"В Киеве Маланки-Василия серьезных осадков не ожидается, разве 14-го января какие-то метеонамеки типа мряки или крупы пролетят. Скользкие дороги, тротуары, а из-за потепления прибавится проталин и луж", — сказала синоптикиня.

13-14 января в ночные часы предполагается 3-6 градусов в морозе, в дневные часы в столице будет около нуля.

По ее словам, пик потепления в Киеве будет на Крещение, 19 января. Следующее похолодание, ориентировочно наступит с 23-24 января.

Ранее сообщалось, что в Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки.

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