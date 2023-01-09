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В Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки: когда ожидать смену погоды

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
8483
Время на прочтение
1 мин
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В Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки: когда ожидать смену погоды

Фото: УНИАН

Конец недели будет очень теплым.

Снова весна среди зимы. В Украину идет потепление.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозу, уже на этой неделе температура воздуха поднимется до +10 градусов.

"Снова весна среди зимы. С 13 января в большую часть Европы начнут поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8+10 градусов", — написал синоптик.

О потеплении также сообщила и Наталья Диденко. "С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление", – прогнозирует она.

Прогноз погоды в Украине на январь-2023

Напомним, ранее синоптики сообщили, что январь будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Однако они будут кратковременными. По прогнозам Станислава Щедрина, морозы до минус 15-20 градусов снова придут в Украину в конце января в начале февраля.

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Дата публикации
Просмотры
8483
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