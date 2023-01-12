Бои за Бахмут и Соледар: Зеленский — об обеспечении защитников

Зеленский заверил, что подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться всем необходимым оперативно и бесперебойно.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Участники заседания обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание обратили на бои в Бахмуте и Соледаре.
Зеленский заверил, что подразделения, защищающие эти города, будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.
Также на Ставке говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.
Ситуация в Соледаре: последние новости
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина контролирует Бахмут и Соледар. В ВСУ также заявили о контроле над городом.
По последней информации от Минобороны, в районе Соледара продолжаются бои.
Советник ОП Алексей Арестович сообщал, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль.
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