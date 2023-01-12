Бои за Бахмут и Соледар: Зеленский — об обеспечении защитников

Зеленский заверил, что подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться всем необходимым оперативно и бесперебойно.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Участники заседания обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание обратили на бои в Бахмуте и Соледаре.

Зеленский заверил, что подразделения, защищающие эти города, будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

Также на Ставке говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

Ситуация в Соледаре: последние новости

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина контролирует Бахмут и Соледар. В ВСУ также заявили о контроле над городом.

По последней информации от Минобороны, в районе Соледара продолжаются бои.

Советник ОП Алексей Арестович сообщал, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль.

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