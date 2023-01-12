Бої за Бахмут і Соледар: Зеленський - про забезпечення захисників

Зеленський запевнив, що підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться усім необхідним оперативно та безперебійно.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Учасники засідання обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу звернули на бої у Бахмуті й Соледарі.

Зеленський запевнив, що підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.

Також на Ставці йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.

Ситуація у Соледарі: останні новини

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна контролює Бахмут і Соледар. У ЗСУ також заявили про контроль над містом.

За останньою інформацією від Міноборони, у районі Соледара тривають бої.

Радник ОП Олексій Арестович повідомляв, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль.

Читайте також: