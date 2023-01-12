Бої за Бахмут і Соледар: Зеленський - про забезпечення захисників

Зеленський запевнив, що підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться усім необхідним оперативно та безперебійно.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Учасники засідання обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу звернули на бої у Бахмуті й Соледарі.
Зеленський запевнив, що підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.
Також на Ставці йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.
Ситуація у Соледарі: останні новини
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна контролює Бахмут і Соледар. У ЗСУ також заявили про контроль над містом.
За останньою інформацією від Міноборони, у районі Соледара тривають бої.
Радник ОП Олексій Арестович повідомляв, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль.
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