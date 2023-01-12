"Так виглядає божевілля": що пишуть західні ЗМІ про битву за Соледар

Збройні Сили України (ЗСУ) ведуть тяжкі бої за місто Соледар Донецької області та не збираються відступати.

Про це пише видання Al Jazeera у матеріалі під назвою "Так виглядає божевілля".

"Захоплення (якщо воно відбудеться – ред.) Соледару буде першим здобутком Росії у війні аж від серпня", - зазначає видання.

Тактику, яку Росія та, зокрема, "ПВК Вагнера" застосовують під Бахмутом і в Соледарі, західні журналісти називають м’ясними хвилями: коли ЗСУ знищують одну групу погано озброєних окупантів ― часто з числа колишніх в’язнів, її швидко змінює інша.

Україна і Захід уже давно називають Соледар і Бахмут незначними пунктами для подальшого перебігу бойових дій, адже їх захоплення не дасть Росії значних козирів у війні. Як йдеться в матеріалі, запекле бажання Володимир Путіна будь-що захопити ці міста, продиктоване політичними цілями. Наприклад, так російська влада може продемонструвати своєму населенню хоч якусь перемогу.

Також боротьба за ці міста стала особистою справою амбітного російського бізнесмена Євгена Пригожина, керівника "вагнерівців". І поки росіяни не шкодують ресурсу на захоплення цих міст, українці успішно виконують стратегічно важливішу місію з виснаження окупаційних військ.

Що відомо про ситуацію у Соледарі

Від початку 2023 року Соледар на Донеччині став місцем найзапекліших боїв на східному фронті. Це невелике (до 11 тисяч жителів) промислове місто на півночі Донецької області. Шлях від Соледара до Бахмута, який росіяни намагаються захопити останні два місяці — пів години автівкою. Оточення Бахмута та контроль над шляхамиі є метою окупантів. Лінія фронту наблизилась до Соледара влітку 2022 року.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ заявив, що ЗС РФ намагаються взяти під контроль місто Соледар та шляхи забезпечення українських підрозділів, але зазнають великих втрат. Бої за місто продовжуються.

Очільник російського "угруповання Вагнер" Євген Пригожин сказав, що найманці взяли під контроль весь Соледар. Міноборони Росії заявило, що окупанти блокували Соледар із північної та південної сторін і ведуть бої у самому місті.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що у Соледарі тривають важкі бої.

"Після втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", — уточнила вона.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що навіть за можливого захоплення Соледара, росіяни не зможуть оточити Бахмут, який і є їхньою справжньою метою.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко коментував важку ситуацію в Соледарі та заявив, що внаслідок бойових дій практично всю інфраструктуру населеного пункту знищено.

Сценарії подій на фронті; плани окупантів; битва за Соледар; загроза з Білорусі - Дмитро Снєгирьов

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