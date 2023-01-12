У Криму росіяни створили дві нові приватні військові компанії - Генштаб

Російські окупанти в тимчасово анексованому Росією Криму створили дві нові приватні військові компанії. До них уже них голосили набір найманців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич". Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті " офіцери", - йдеться у зведенні.

Зазначається, аби хоч якось зацікавити потенційних кандидатів, їм обіцяють високе грошове утримання. Також їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Нагадаємо, у Білорусі готують аналог бойовиків приватної військової компанії "Вагнер". Охоронному підприємству віддали у розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецназівці Білорусі.

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