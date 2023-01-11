Генерал Годжес висловився про загрозу з Білорусі: "Що саме зробить Лукашенко?"

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес називає Білорусь "найбільшим невідомим компонентом" у війні РФ.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "24 каналу"

За його словами, поки не може впевнено сказати, чи візьме самопроглошений білоруський президент Олександ Лукашенко активну участь у бойових діях. Втім, територію для військ РФ надавати буде.

"Що саме зробить Лукашенко? Гадаю, він і надалі буде дозволяти росіянам використовувати територію країни для своїх цілей, але я не знаю, чи він сам візьме в цьому активну участь. Також не знаю, чи білоруський народ буде сидіти склавши руки. Я вважаю, що вони зроблять з росіянами те саме, що зробили з німцями в 1942 році – будуть атакувати тили і партизанити", - висловився Годжес.

Він нголосив, що РФ прагне "відтягнути українські сили на північ тоді, коли вони потрібні на сході та на півдні".

Нагадаємо, Годжес вважає, що Україна повністю звільнить Крим влітку: "Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим".

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