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Генерал Годжес висловився про загрозу з Білорусі: "Що саме зробить Лукашенко?"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генерал Годжес висловився про загрозу з Білорусі: "Що саме зробить Лукашенко?"

Фото: ТСН.ua

За його словами, РФ й надалі буде використовувати білоруську територію.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес називає Білорусь "найбільшим невідомим компонентом" у війні РФ.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "24 каналу"

За його словами, поки не може впевнено сказати, чи візьме самопроглошений білоруський президент Олександ Лукашенко активну участь у бойових діях. Втім, територію для військ РФ надавати буде. 

"Що саме зробить Лукашенко? Гадаю, він і надалі буде дозволяти росіянам використовувати територію країни для своїх цілей, але я не знаю, чи він сам візьме в цьому активну участь. Також не знаю, чи білоруський народ буде сидіти склавши руки. Я вважаю, що вони зроблять з росіянами те саме, що зробили з німцями в 1942 році – будуть атакувати тили і партизанити", - висловився Годжес. 

Він нголосив, що РФ прагне "відтягнути українські сили на північ тоді, коли вони потрібні на сході та на півдні".

Нагадаємо, Годжес вважає, що Україна повністю звільнить Крим влітку: "Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим".

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Дата публікації
Перегляди
2196
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