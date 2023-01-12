Гороскоп на 2023 рік для Левів за картами Таро

Карти Таро є метафоричною системою, яка спілкується з нашою підсвідомістю за допомогою знаків та символів. Читання Таро чимось схоже на трактування наших снів, адже тоді несвідоме теж прагне нам щось повідомити символічною мовою. Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж можливо чекає Левів у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Левів «Паж мечів»

Ця карта говорить про цікавість у сфері стосунків та кохання у Левів у 2023 році. Цементом для ваших стосунків цьогоріч може стати дотепність та балакучість. У своєму партнері чи партнері ви шукатимете натхнення та кмітливості. А власна комунікабельність допоможе вам знайти нові стосунки, якщо ви ще не маєте когось постійного. Водночас Левам слід бути пильними, щоб точно знайти свою людину.

Ще кілька порад: не кидайтеся у легковажні стосунки після того, як вам розбили серце. Не ховайте за маскою сарказму, думаючи, що так легше. Боріться з плітками про себе, грубістю та не ображайтеся на дурниці, це буде лише варто заважати у формуванні стосунків.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Левів «П'ятірка пентаклів»

Ця карта здавна пов'язувалася з нуждою. Карти Таро вважають, що 2023 рік для Левів може стати роком труднощів, втрат та ізоляції. Можливо, вам доведеться зіткнутися з безробіттям, через що ви відчуватимете себе покинутими. Але навіть, якщо попереду вас чекають негаразди, слід боротися з відчуженням.

Важкі часи вимагають важких рішень. Такі важкі часи потрібні, щоб ви більше зрозуміли про себе. Втрат будуть, але й буде відновлення після втрат. Потрібно буде лише трішки зачекати. Потрібно долати негаразди та боротися з ними, а не скласти руки, відчути себе жертвою і рухатися за течією. Доля любить сміливих, тому, навіть, якщо ви впадете, ви підніметеся, чого б це вам не коштувало. Тому якщо ви втратили відчуття важливості, повертайте його назад.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Левів «Коханці»

Ця карта говорить про те, що для здобуття фінансів у 2023 році, вас має надихати любов. Шукайте практичні союзи та надійних партнерів, на яких ви зможете покластися. Взаємними мають бути сильними, аби ви могли зреалізувати проєкти, про які вже так давно мрієте. Для успіху одночасно потрібні баланс та єдність.

Знаходьте подібності у відмінностях. Долайте у робочих стосунках дисгармонію, дисбаланс та локальні конфлікти. Відстороненість зараз може зіграти з вами злий жарт, тому - до біса її. Будьте рішучими та робіть правильні вибори. Ви вже все давно вирішили для себе всередині, тому потрібно лише почати. А це - найважче.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

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