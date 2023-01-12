Гороскоп на 2023 год для Львова по картам Таро

Карты Таро являются метафорической системой, которая общается с нашим подсознанием с помощью знаков и символов. Чтение Таро чем-то похоже на трактовку наших снов, ведь тогда бессознательное тоже стремится нам что-то сообщить на символическом языке. Предлагаем вам узнать больше о том, что возможно ждет Львов в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 года для Львов «Паж мечей»

Эта карта говорит об интересе в сфере отношений и любви у Львова в 2023 году. Цементом для ваших отношений в этом году может стать остроумие и болтливость. В своем партнере или партнере вы будете искать вдохновения и сообразительности. А собственная коммуникабельность поможет вам найти новые отношения, если у вас еще нет кого-то постоянного. В то же время Львам следует быть бдительными, чтобы точно найти своего человека.

Еще несколько советов: не бросайтесь в ветреные отношения после того, как вам разбили сердце. Не скрывайте за маской сарказма, думая, что так легче. Сражайтесь со сплетнями о себе, грубостью и не обижайтесь на глупости, это будет только мешать в формировании отношений.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 для Львов «Пятерка пентаклей»

Эта карта давно связывалась с нуждой. Карты Таро считают, что 2023 год для Львов может стать годом трудностей, потерь и изоляции. Возможно, вам придется столкнуться с безработицей, из-за чего вы будете чувствовать себя брошенными. Но даже если впереди вас ждут проблемы, следует бороться с отчуждением.

Трудные времена требуют трудных решений. Такие трудные времена нужны, чтобы вы больше поняли о себе. Потери будут, но и будет восстановление после потерь. Нужно будет немного подождать. Нужно преодолевать проблемы и бороться с ними, а не сложить руки, почувствовать себя жертвой и двигаться по течению. Судьба любит смелых поэтому даже если вы упадете, вы подниметесь, чего бы это вам ни стоило. Поэтому, если вы потеряли чувство важности, возвращайте его обратно.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 года для Львов «Любовники»

Эта карта говорит о том, что для получения финансов в 2023 году вас должно вдохновлять любовь. Ищите практические союзы и надежных партнеров, на которых вы сможете положиться. Взаимными должны быть сильные, чтобы вы могли реализовать проекты, о которых уже так давно мечтаете. Для успеха одновременно нужен баланс и единство.

Находите сходства в отличиях. Преодолейте в рабочих отношениях дисгармонию, дисбаланс и локальные конфликты. Отстраненность сейчас может сыграть с вами злую шутку, поэтому — к черту ее. Будьте решительны и делайте правильные выборы. Вы уже все давно решили для себя внутри, поэтому нужно только начать. А это – самое тяжелое.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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