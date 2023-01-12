Гороскоп на 2023 год для Раков по картам Таро

Официальной датой появления карт Таро считается 1910 год, хотя история этих замечательных рисунков на бумаге, исполненных причудливых символов, насчитывает несколько сотен лет. Эти карты появились в Великобритании, где их более 100 лет назад взрастило эзотерическое общество «Золотого зари». Предлагаем вам узнать больше о том, что же ожидает Раков в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 для Раков «Семерка мечей»

Эта карта является своеобразным предупреждением для Раков в 2023 году. Вам стоит проверить свои отношения на прочность – не попали ли вы временами в ловушку, которая сдерживает вас по рукам и ногам. Отношения не должны быть золотой клеткой, а ваш партнер или партнер должны поддерживать, а не ограничивать. Отношения – это на застывание в одной позе, а работа – причем обоих людей. А если вы чувствуете себя парализованными, беспомощными и бессильными в этих отношениях, это не отношения.

Найдите себе силы уволиться или взять ситуацию под контроль. Столкнитесь с собственными страхами и уцелейте. Пусть ваши комплексы капитулируют. Но понятно, что легко свободу не получить, за нее следует бороться.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 для Раков «Девятка мечей»

2023 год в сфере работы и карьеры для Раков может быть достаточно тревожным. Не позволяйте вашим страхам стать реальностью, сражайтесь с ними. Не несите негатива с работы домой, ведь тогда без ночных кошмаров не обойдется. Также не дайте отчаянью заполонить вас полностью, если что-то не получается в вашей карьере, не стоит относиться к этому, как до конца света.

2023 может стать для Раков переломным моментом, поэтому следует быть сконцентрированными и сосредоточенными. Для кого-то работа может стать настоящим столкновением с жизнью. Не бойтесь в сложных ситуациях просить помощи, искать другие варианты для разрешения ситуации. Не стыдно чего-то не знать в движении по карьерной лестнице. Смело справляйтесь с проблемами и вызовами, хотя этот путь может показаться сложным.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 для Раков «Туз мечей»

Эта карта свидетельствует о ясности и прорыве. Поэтому в сфере финансов в 2023 году следует доверять своему разуму, интуиции, периодам озарения. Записывайте новые идеи, приходящие вам в голову. Концентрация поможет получить Ракам значительные финансы в этом году, поэтому нужно быть максимально собранными вместе.

Ваша сила – в видении вероятного развития событий в вашей сфере работы. Воспользуйтесь этим. Также через фокусировку на мелочах можно увидеть истину, поэтому будьте внимательны.

Преодолейте собственное смущение, недоразумение и определенную враждебность со стороны коллег. Лишние споры на работе не будут способствовать вашему развитию. Не разрушайте того, что вы уже наработали и ожидайте успеха, который вы сделаете собственными силами.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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