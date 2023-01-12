Гороскоп на 2023 год для Близнецов по картам Таро

Карты Таро появились в Средневековой Италии, а не в Древнем Египте, как об этом думают многие. Сначала это была интересная игра для придворных, которая позже захватила все слои общества того времени, постепенно трансформировалась и дошла до наших дней. Поэтому предлагаем вам узнать больше о том, что же ожидает Близнецов в 2023 году с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта Таро 2023 для Близнецов «Тройка жезлов»

Эта карта убеждает нас в важности движения вперед. Перед Близнецом в 2023 году открываются значительные возможности в сфере любви и отношений, но следует быть осторожными, чтобы импульсивность не помешала этому. В то же время, эта карта свидетельствует об уверенности в своих действиях и росте, поэтому не бойтесь общаться со своими партнерами о скрытых желаниях, ведь приглушать подсознание не стоит в браке или длительном пребывании вместе.

Но также вам нужно дальновидно оценить и посмотреть в будущее, что же будет с вашими отношениями в 2023 году, сможете ли вы вместе пройти испытания, которые вас ждут, как вы будете выглядеть через пять или десять лет, идете ли вы рука об руку, есть ли у вас общие интересы, комфортно ли вам в этих отношениях и что делать с ними дальше. Учитывайте свои факторы и не забывайте прежде всего любить себя.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта Таро 2023 для Близнецов «Колесница»

Эта карта говорит о движении, потому что то, что на ней изображено, является средством для движения. Эта карта Таро утверждает об успехе для Близнецов в сфере работы и карьеры в 2023 году, но вам предстоит поработать над собственными амбициями и решительностью. Сильная сила воли и контроль помогут получить желаемое на работе, поэтому не стоит опускать руки.

Также в собственном развитии в качестве специалистов Близнецам в 2023 году следует обратить внимание на важность самодисциплины, сосредоточенности. Вы должны направлять свою силу и умение, контролируя их. Несмотря на препятствия на вашем пути, не стоит сдаваться. Двигайтесь вперед и вы сможете добиться значительных успехов.

Прогноз Таро на финансы

Карта Таро 2023 для Близнецов «Семерка жезлов»

Жизнь – это борьба. Поэтому ключевым словом в сфере финансов для Близнецов в 2023 году станет «защита». В этом году нужно изрядно побеспокоить о том, что вы и ваши финансы были защищены. Вам придется отстаивать себя и защищаться. Покажите, что вы можете и что это – ваша территория.

Не отказывайтесь от открывающихся перед вами возможностей. Действуйте и не признайте поражение. Если упадете, поднимайтесь. Ничто в этом мире легко не дается. Верьте в себя и не позволяйте себе капитулировать. Сражайтесь – поборете.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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