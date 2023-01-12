Гороскоп на 2023 рік для Близнюків за картами Таро

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Італії, а не у Стародавньому Єгипті, як про це думає чимало людей. Спочатку це була цікава гра для придворних, яка пізніше захопила всі прошарки тогочасного суспільства, поступово трансформувалася та дійшла до наших днів. Тому пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж ймовірно чекає Близнюків у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Близнюків «Трійка жезлів»

Ця карта переконує нас у важливості руху вперед. Перед Близнюка у 2023 році відкриваються значні можливості у сфері кохання та стосунків, але слід бути обережними, щоб імпульсивність не завадила цьому. Водночас ця карта свідчить про впевненість у своїх діях та зростання, тому не бійтеся спілкуватися зі своїми партнерами про приховані бажання, адже приглушувати підсвідомість не варто у шлюбі чи тривалому перебуванні разом.

Але також вам потрібно далекоглядно оцінити і поглянути у майбутнє, що ж буде з вашими стосунками у 2023 році, чи зможете ви разом пройти випробування, які вас чекають, як ви будете виглядати через п'ять чи десять років, чи йдете ви рука об руку, чи є у вас спільні інтереси, чи комфортно вам у цих стосунках і що робити з ними далі. Зважайте на свої фактори та не забувайте передовсім любити себе.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Близнюків «Колісниця»

Ця карта говорить про рух, бо те, що на ній зображено, безпосередньо є засобом для руху. Ця карта Таро стверджує про успіх для Близнюків у сфері роботи та кар'єри у 2023 році, але вам потрібно буде попрацювати над власними амбіціями та рішучістю. Сильна сила волі та контроль допоможуть вам отримати бажане на роботі, тому не варто опускати руки.

Також у власному розвитку як спеціалістів Близнюкам у 2023 році варто звернути увагу на важливість самодисципліни, зосередженості. Ви маєте спрямовувати свою силу та вміння, контролюючи їх. Попри перешкоди на вашому шляху, не варто здаватися. Рухайтеся вперед і ви зможете досягнути значних успіхів.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Близнюків «Сімка жезлів»

Життя - це боротьба. Тому ключовим словом у сфері фінансів для Близнюків у 2023 році стане «захист». Цьогоріч потрібно добряче потурбувати про те, що ви і ваші фінанси були захищені. Вам доведеться відстоювати себе та захищатися. Покажіть, що ви можете і що це - ваша територія.

Не відмовляйтеся від можливостей, які відкриваються перед вами. Дійте і не визнавайте поразки. Якщо впадете, підіймайтеся. Ніщо у цьому світі не дається легко. Вірте у себе і не дозволяйте собі капітулювати. Боріться - поборете.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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