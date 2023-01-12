Гороскоп на 2023 рік для Тельців за картами Таро

Зараз мало того здивуєш картами Таро, проте ще кілька десятиліть тому вони вважалися інструментом диявола. Хоча церква досі вважає їх поріддям Сатани, адже ці карти дозволяють хоч на трішки дізнатися більше про власне майбутня. Пориньте у мандрівку власною долею за допомогою гороскопу для Тельців за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Тельців «Вежа»

Ця карта Таро говорить про зміни. Дехто вважає її однією з найважчих серед Таро, проте - у колоді немає однозначно позитивних або негативних карт. Адже до змін можна ставитися по різному. На цій карті зображено руйнування башти і, як стверджують міфи, йдеться про вавилонську вежу. Тому й Тільці у 2023 році мають зрозуміти, що зробити з катастрофою, що насувається, як використати отриману інформацію про загрозу. Після зруйнування вежі ви можете розвернутися і піти, або спробувати на старому фундаментів збудувати щось нове.

Тому цьогоріч Тільцям слід бути готовими до потрясінь у сфері кохання та стосунків. Не виключені раптові зміни та деякий хаос, але попереджений - значить, озброєний, а правильна підготовка перешкоджає провалу. Якщо ж любові перипетії завдадуть вам емоційних травм, тоді варто звернутися або до психолога, або до священника.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Тельців «Король пентаклів»

У 2023 році згідно з пророцтвом цієї карти Тільці зможуть відчути себе на роботі справжніми королями. Адже ця карта Таро свідчить про достаток та процвітання. Але самі собою ваші думки про щастя на робочій нині не стануть реальністю, тому потрібно наважитися підняти ногу і зробити перший крок.

До того ж ця карта Таро свідчить про безпеку та надійність, тому все, що ви збудуєте у 2023 році не буде замком на піску, звісно, якщо ви потурбуєтеся про міцний фундамент. Ваші амбіції будуть лише на добро вам, тому не смійте навіть думати про те, що у вас - завищена самооцінка. Робіть усе для того, щоб ваш бізнес процвітав, а ваша забезпеченість зростала. Також спробуйте використати можливості патріархату на свій бік.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Тельців «Сімка пентаклів»

Посаджене ще торік, у 2022 році, цьогоріч дасть свої плоди. Ця карта говорить врожай у сфері фінансів та коштів, звісно, якщо ви будете докласти значних зусиль для отримання цього врожаю. Адже все у всесвіті взаємопов'язано і, отримавши щось, щось доведеться віддати. Але не лякайтеся: Тільці у 2023 році таки отримають гідну нагороду за свою роботу.

Зростайте та рухайтеся до прогресу. Будьте наполегливими, якби важко вам не було, майте терпіння, бо ж не все іноді вдається з першого разу, а також не забувайте про планування, яке узагалі має передувати вашому шляху до успіху. Будьте собою і у вас все вдасться.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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