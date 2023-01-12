У Білорусі заарештували колишнього кандидата у президенти

Екскандидата Дмитрієва утримують в ізоляторі на Окрестіна у Мінську
У Білорусі був арештований колишній кандидат у президенти Андрій Дмитрієв.
Про це повідомляє видання Медиазона.Беларусь з посиланням на колегу Дмитрієва.
За даними видання Дмитрієва утримують в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.
Інших подробиць про затримання та звинувачення проти політика невідомі.
Дмитрієв є співголовою ліквідованого владою руху "Говори правду".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня підписав зміни до закону про громадянство, які, зокрема, передбачають його позбавлення в разі участі в екстремістській діяльності.
Крім того, ми раніше інформували, що у Білорусі силовики затримали священника одного з храмів Мінська за те, що той читав молитву за захисників України.
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