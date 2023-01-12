Вночі у Запоріжжі пролунали вибухи

Повітряна тривога у місті була оголошена о третій годині ночі

У ніч на 12 січня у Запоріжжі пролунали вибухи, одразу після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У повідомленні вказується, що повітряна тривога у місті була оголошена о третій годині ночі, після чого у місті почули гучний вибух. Пізніше в місті пролунав ще один вибух.

Повідомляється, що російські окупанти здійснили запуски ракет С-300 із тимчасово окупованої території Токмацького району.

"Дуже голосно. Друзі перебувають у безпечних місцях! Сподіваємося, всі цілі. Обстріл вівся з Токмака. Тривога ще триває", - йдеться у публікації одного з місцевих пабліків.

Пізніше Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в результаті вибухів постраждали об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські окупанти 11 січня атакували перинатальний центр у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через падіння безпілотника на високовольтні проводи.

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