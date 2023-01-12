Кулеба обговорив з естонським колегою військову допомогу для України

Міністр подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з естонським колегою Урмасом Рейнсалу військову допомогу для України.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у себе в Twitter.

"Під час телефонної розмови ми з Урмасом Рейнсалу обговорили військові потреби України, які може покрити Естонія. З нетерпінням чекаю хороших новин", - повідомив Кулеба.

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Він завив, що подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації, який є важливим для виконання Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Я також подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації та підкреслив, що це важливий елемент нашої Формули миру. Росія повинна платити", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили постачання західного озброєння ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні роти танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

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