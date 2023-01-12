Кулеба обсудил с эстонским коллегой военную помощь для Украины

Министр поблагодарил Эстонию за ее инициативу по механизму компенсации

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу военную помощь для Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter.

"Во время телефонного разговора мы с Урмасом Рейнсалу обсудили военные потребности Украины, которые может покрыть Эстония. С нетерпением жду хороших новостей", — сообщил Кулеба.

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Он завил, что поблагодарил Эстонию за ее инициативу относительно механизма компенсации, который важен для выполнения Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Я также поблагодарил Эстонию за ее инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент нашей Формулы мира. Россия должна платить", — добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине роты танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

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