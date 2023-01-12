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Кулеба обсудил с эстонским коллегой военную помощь для Украины

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Кулеба обсудил с эстонским коллегой военную помощь для Украины

Фото: Getty Images

Министр поблагодарил Эстонию за ее инициативу по механизму компенсации

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу военную помощь для Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter.

"Во время телефонного разговора мы с Урмасом Рейнсалу обсудили военные потребности Украины, которые может покрыть Эстония. С нетерпением жду хороших новостей", — сообщил Кулеба.

Он завил, что поблагодарил Эстонию за ее инициативу относительно механизма компенсации, который важен для выполнения Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Я также поблагодарил Эстонию за ее инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент нашей Формулы мира. Россия должна платить", — добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине роты танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

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Дата публикации
Просмотры
57
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