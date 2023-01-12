Ночью в Запорожье прогремели взрывы

Воздушная тревога в городе была объявлена в три часа ночи

В ночь на 12 января в Запорожье прогремели взрывы, сразу после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сообщении указывается, что воздушная тревога в городе была объявлена в три часа ночи, после чего в городе услышали громкий взрыв. Позже в городе раздался еще один взрыв.

Сообщается, что российские оккупанты осуществили запуски ракет С-300 с временно оккупированной территории Токмакского района.

"Очень громко. Друзья находятся в безопасных местах! Надеемся, все цели. Обстрел велся из Токмака. Тревога еще продолжается", — говорится в публикации одного из местных пабликов.

Позже Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате взрывов пострадали объекты инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские кафиры 11 января атаковали перинатальный центр в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгородской области РФ произошло обесточивание части региона из-за падения беспилотника на высоковольтные провода.

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