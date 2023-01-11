12 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 січня, в православному календарі день пам’яті Анісії Солунської. Жила вона в III столітті. Народившись в багатій сім'ї, отримала хорошу освіту. Ще з ранніх років полюбила благочестиве життя, тому своїми багатствами ніколи не пишалася. Анісія росла смиренною та лагідною.

Коли померли її батьки, роздала все багатство сім'ї нужденним. Відтоді почала вести сподвижницьке життя.

За часів правління імператора Максиміана почалися жорстокі гоніння християн. Анісію тоді схопили і кинули до в'язниці. Там довго мучили, а потім вбили мечем.

На честь святої в народі 12 січня святкують народне свято — Анісія зимова.

Церковне свято 12 січня — день пам'яті священномученика Зотика

Жив він у Римі, був багатим та знаменитим. Стояв на службі у царя Костянтина Великого. Коли той переніс столицю до Константинополя, то відправився в нове місто разом з ним.

В дорослому віці вирішив відмовитися від усього мирського. Прийняв священний сан і допомагав біднякам. Зотик взяв у царя гроші, щоб на них влаштувати лікарню. Там лікував поранених і хворих, яких воїни збиралися втопити у морі.

Коли помер цар Костянтин Великий, то на престол зійшов його син Констанцій. Донесли йому, що святий взяв у батька гроші. Зотика визвали і почали допитувати, куди він витратив кошти. Святий показав будинок допомоги та лікарню, однак Констанцій був впевнений, що Зотик насправді витратив гроші на коштовності. Тому велів повернути все до копійки. Зотик переконував царя, що не має коштовностей, однак йому не повірили і забили камінням.

Прикмети 12 січня

Народні прикмети 12 січня / Фото: Pexels

сніг означає, що літо буде дощовим та похмурим;

щебечуть горобці — чекайте на відлигу;

якщо день ясний — буде швидке потепління;

на небі не видно зірок — зміниться погода.

Що завтра не можна робити

В наших предків існувало повір'я, що цього дня по вулицях ходить нечиста сила. Тому намагалися не гуляти наодинці. Також не піднімали нічого з землі, тому що річ може виявитися зачарованою. Не рекомендується солити їжу, щоб не накликати хвороби на сім'ю.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки різали свиню, щоб приготувати зі свинини різноманітні страви. Все ще триває період Святок, тому можна накривати пишний святковий стіл та запрошувати гостей.

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