12 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 12 января, в православном календаре день памяти Анисии Солунской. Жила она в III веке. Родившись в богатой семье, получила хорошее образование. Еще с ранних лет полюбила благочестивую жизнь, потому своими богатствами никогда не гордилась. Анисия росла смиренной и кроткий.

Когда умерли ее родители, раздала все богатство семьи нуждающимся. С этого времени начала вести сподвижническую жизнь.

Во времена правления императора Максимиана начались жестокие гонения христиан. Анисию тогда схватили и бросили в тюрьму. Там долго мучили, а затем убили мечом.

В честь святой в народе 12 января празднуют народный праздник — Анисия зимняя.

Церковный праздник 12 января – день памяти священномученика Зотика

Жил он в Риме, был богат и знаменит. Стоял на службе у царя Константина Великого. Когда тот перенес столицу в Константинополь, отправился в новый город вместе с ним.

Во взрослом возрасте решил отказаться от всего мирского. Принял священный сан и помогал беднякам. Зотик взял у царя деньги, чтобы на них устроить больницу. Там лечил раненых и больных, которых воины собирались утопить в море.

Когда умер царь Константин Великий, то на престол взошел его сын Констанций. Донесли ему, что святой взял у отца деньги. Зотика вызвали и начали допрашивать, куда он потратил деньги. Святой показал дом помощи и больницу, однако Констанций был уверен, что Зотик действительно потратил деньги на драгоценности. Поэтому велел вернуть все в копейку. Зотик убеждал царя, что нет драгоценностей, однако ему не поверили и забили камнями.

Приметы 12 января

Народные приметы 12 января / Фото: Pexels

снег означает, что лето будет дождливым и пасмурным;

щебечут воробьи – ждите оттепели;

если день ясный – будет быстрое потепление;

на небе не видно звезд — изменится погода.

Что завтра нельзя делать

У наших предков было поверье, что в этот день по улицам ходит нечистая сила. Поэтому старались не гулять наедине. Также не поднимали ничего с земли, потому что вещь может оказаться заколдованной. Не рекомендуется солить пищу, чтобы не навлечь болезни на семью.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки резали свинью, чтобы приготовить из свинины всевозможные блюда. Все еще продолжается период праздника, поэтому можно накрывать пышный праздничный стол и приглашать гостей.

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