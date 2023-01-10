Старый Новый год 2023: традиции украинского народа, когда нужно щедровать и посевать

Старый Новый год всегда приходится на 14 января. В этот день Церковь также чтит память святого Василия. Появился интересный праздник 1918, когда украинцы перешли на григорианский календарь. Тогда Новый год начал наступать на две недели раньше, но люди запомнили и старую дату. Какие традиции и обряды существуют на Старый Новый год – читайте в материале ТСН.ua.

Когда Старый Новый 2023 год

Этот праздник ежегодно выпадает на 14 января. Не будет исключением и 2023 год. Старый Новый год придет в субботу. Напереродные, 13 января, традиционно украинцы собираются за праздничным столом и снова смакуют кутью. На этот раз она называется "Щедрой". На столе обязательно стоят мясные блюда, особенно часто можно увидеть свинину.

История праздника

В 1918 году многие страны перешли из неточного юлианского календаря на более точный и более новый григорианский. Разница между ними составляет около двух недель. Вступили в силу перемены и на украинских землях.

Однако в православной церкви от новшества отказались. Поэтому в храмах продолжили праздновать все религиозные праздники по старому стилю. Поэтому практически все праздники в православии приходятся на 13 дней позже современной даты. Так, например, когда день святого Василия праздновали в первый день нового года, а 13 января (по юлианскому календарю это 31 декабря) — День Маланки.

Именно поэтому у украинцев есть сразу два праздника, связанных с Новым годом. Сначала мы празднуем приход Нового года по григорианскому календарю, а затем, через две недели, Старый Новый год.

Напомним, что в 2022 году митрополит Эпифаний заявил, что ПЦУ уже готова к реформе календаря, если прихожане согласятся на такой шаг. Если это произойдет, день святого Василия Церковь будет праздновать как раньше. То есть, 1 января.

Старый Новый год: традиции и обряды

Давно украинцы праздновали день святого Василия. Это была особая дата – первый день года. Поэтому все собирались вместе, шли к соседям поздравлять с Новым годом и сеять. Празднования традиционно начинались накануне. 13 января в народе называли День Маланки, Щедрый вечер или Щедрая кутья.

На Щедрый вечер было принято накрывать праздничный стол, на котором всегда стояла кутья, вареники со шкварками, блины с мясом, запеченный поросенок или просто блюда из свинины. Такая традиция объясняется тем, что святого Василия считают покровителем свиней. Вечером молодые люди собирались вместе и водили "козу Маланку". Они шли в соседние дома, щедровали и желали хозяевам счастливого Нового года. Обязательно за свой спектакль просили угощение.

14 января, когда приходил день святого Василия, можно было идти в гости. Обычно шли к родным, крестным родителям, близким друзьям. Утром мальчики и мужчины брали зерно и шли посевать. Девушкам это делать было запрещено. Посевальщики сначала произносили специальное стихотворение, в котором желали хозяевам достатка и радости. А потом рассыпали зерно по дому. За это они получали угощение и монеты.

Верующие на Старый Новый год обязательно посещали храм и молились святому Василию, чтобы тот подарил здоровье и счастье в Новом году.

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