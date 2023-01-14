Россияне с утра атаковали ракетами Харьков: целили по инфраструктуре

Враг ударил по Индустриальному району.
В субботу, 14 января, российские войска обстреляли ракетами Харьков. Вражеская армия нанесла удары ракетами С-300 по инфраструктуре в одном из районов.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Утренняя обстрела Харькова. Предварительно, четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре", — написал городской глава.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях, подчеркнул Терехов.
К слову, впоследствии мэр уточнил, что было два "прилета". Также о двух ударах сообщили и в ОВА: "Предварительно зафиксировано два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе".
Напомним, в Харькове 14 января во время воздушной тревоги, объявленной в 07:39, прогремели взрывы. В городе прекратило работу метро. Председатель ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары, и попросил людей находиться в укрытиях.
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