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Россияне с утра атаковали ракетами Харьков: целили по инфраструктуре

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3251
Время на прочтение
1 мин
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Россияне с утра атаковали ракетами Харьков: целили по инфраструктуре

Фото: Associated Press

Враг ударил по Индустриальному району.

В субботу, 14 января, российские войска обстреляли ракетами Харьков. Вражеская армия нанесла удары ракетами С-300 по инфраструктуре в одном из районов.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Утренняя обстрела Харькова. Предварительно, четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре", — написал городской глава.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях, подчеркнул Терехов.

К слову, впоследствии мэр уточнил, что было два "прилета". Также о двух ударах сообщили и в ОВА: "Предварительно зафиксировано два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе".

Напомним, в Харькове 14 января во время воздушной тревоги, объявленной в 07:39, прогремели взрывы. В городе прекратило работу метро. Председатель ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары, и попросил людей находиться в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
3251
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