Утром на Киевщине и Запорожье прозвучала серия взрывов

Воздушная тревога в столице и области не объявлялась

В Киеве в 6 часов утра местные жители слышали серию взрывов.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что 7 мощных взрывов со стороны Иванкова. Также взрывы раздавались со стороны Бородянки.

Кроме того, киевляне пишут, что слышали взрывы на левом берегу столицы. Также киевляне в соцсетях пишут, что после взрывов была слышна стрельба.

Вместе с тем, воздушная тревога в столице и области не объявлялась.

Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Позже о серии взрывов сообщили в Запорожье. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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