В декабре в Украину завезли 300 тысяч генераторов — Офис президента

Украина договорилась с партнерами о поставке еще 8 тысяч генераторов
Более 300 тысяч электрогенераторов разной мощности было завезено в Украину в декабре прошлого года.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
Он отметил, что, кроме генераторов, Украина также получила 8 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink.
«Более 300 тысяч генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество – государства, доноры, бизнес и частные пользователи», – сказал он.
Напомним, ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что на улице потеплело, но ограничения по снабжению электроэнергией в Киеве остаются.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через проем в стене.
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