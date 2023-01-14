В декабре в Украину завезли 300 тысяч генераторов — Офис президента

Украина договорилась с партнерами о поставке еще 8 тысяч генераторов

Более 300 тысяч электрогенераторов разной мощности было завезено в Украину в декабре прошлого года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он отметил, что, кроме генераторов, Украина также получила 8 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink.

«Более 300 тысяч генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество – государства, доноры, бизнес и частные пользователи», – сказал он.

Напомним, ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что на улице потеплело, но ограничения по снабжению электроэнергией в Киеве остаются.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через проем в стене.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.